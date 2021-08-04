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У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: 2 загиблих, понад 30 постраждалих

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У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: 2 загиблих, понад 30 постраждалих

Середа, 4 серпня 2021, 11:06

На заході Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті аварії двоє людей загинули і десятки отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Novinky.

Зіткнення сталося близько 8 ранку середи біля населеного пункту Мілавце.

 

За даними поліції, швидкісний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом. За попередніми даними, один з машиністів проїхав на червоний сигнал семафору.

 

Рятувальники згодом заявили, що кілька десятків людей постраждали. "31 поранений, у них легкі травми. Чотири людини були доставлені в травмпункт, двоє, на жаль, загинул ", - заявила прессекретар служби порятунку.

Згідно з останньою інформацією пожежної частини Пльзенського краю, яку вони опублікували в Твіттері, п'ять осіб перебувають у важкому стані, а троє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

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