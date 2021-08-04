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В Чехии столкнулись пассажирские поезда: 2 погибших, более 30 пострадавших

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В Чехии столкнулись пассажирские поезда: 2 погибших, более 30 пострадавших

Среда, 4 августа 2021, 11:06

На западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате аварии два человека погибли и десятки получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Столкновение произошло около 8 утра среды у населенного пункта Милавце.

 

По данным полиции, скоростной поезд столкнулся с пассажирским. По предварительным данным, один из машинистов проехал на красный сигнал семафора.

 

Спасатели впоследствии заявили, что несколько десятков человек пострадали. "31 ранен, у них легкие травмы. Четыре человека были доставлены в травмпункт, двое, к сожалению, погибли", - заявила пресс-секретарь службы спасения.

Согласно последней информации пожарной части Пльзенского края, которую они опубликовали в Твиттере, пять человек находятся в тяжелом состоянии, а трое получили ранения средней степени тяжести.

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