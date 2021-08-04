У Литві хочуть скасувати оплату лікарняного для ковід-хворих, які не захотіли вакцинуватись

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало скасувати оплату лікарняного у разі коронавірусної хвороби для людей, які мали можливість вакцинуватися і не зробили цього.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Пропонується, щоб якщо у зв’язку з поширенням інфекційної хвороби - у даному випадку коронавірусу - оголошено надзвичайний стан і карантинні обмеження, а людина обрала не вакцинуватися від неї, хоча мала таку можливість, у разі захворювання лікарняний не буде оплачуватися.

Виняток передбачений для тих, кому вакцинація протипоказана з медичних причин.

Також пропонується зробити щеплення обов’язковим для працівників деяких професій, крім тих, хто має підтверджені протипоказання, і дати юридичну можливість роботодавцям на цій підставі звільняти працівників за відмову від вакцинації.

В іншому урядовому проєкті пропонують обмежити можливість людей, які не мають "паспорта можливостей" - що засвідчує щеплення, негативний тест або перенесену хворобу - відвідувати масові заклади, ресторани і великі магазини.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила, що в уряді не хочуть запроваджувати карантинні обмеження для щеплених громадян.

За останню добу у Литві виявили 503 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з травня.

За даними органів охорони здоров’я, штам "Дельта" поступово витіснив інші і складає вже 95% досліджених випадків.



