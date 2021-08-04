В Литве хотят отменить оплату больничного для ковид-больных, не захотевших прививаться

Министерство внутренних дел Литвы предложило отменить оплату больничного в случае коронавирусной болезни для людей, которые имели возможность вакцинироваться и не сделали этого.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Предлагается, чтобы если в связи с распространением инфекционной болезни - в данном случае коронавируса - объявлено чрезвычайное положение и карантин, а человек выбрал не вакцинироваться, хотя имел такую ​​возможность, то в случае заболевания больничный не будет оплачиваться.

Исключение предусмотрено для тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам.

Также предлагается сделать прививку обязательной для работников некоторых профессий, кроме тех, кто имеет подтвержденные противопоказания, и дать юридическую возможность работодателям на этом основании увольнять работников за отказ от вакцинации.

В другом правительственном проекте предлагают ограничить возможность людям, которые не получили "паспорта возможностей" - о прививке, отрицательном тесте или перенесенной болезни - посещать массовые мероприятия, рестораны и крупные магазины.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что в правительстве не хотят вводить карантин для привитых граждан.

За последние сутки в Литве обнаружили 503 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с мая.

По данным органов здравоохранения, штамм "Дельта" постепенно вытеснил другие и составляет уже 95% исследованных случаев.