У Греції опублікували кадри з районів, спустошених пожежею

Грецькі ЗМІ почали публікувати фотографії наслідків масштабної пожежі у муніципалітеті Варімпампі на північ від Афін, що спалахнула напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Варімпампі - зелене передмістя грецької столиці та популярне місце відпочинку з літніми будинками.

Фото: SOOC

Вогонь випалив величезні площі лісу, знищивши також багато будівель та автомобілів.

Фото: ΙΝΤΙΜΕ Фото: SOOC

Як вже повідомлялося, з полум’ям всю ніч боролись понад 500 пожежників, але повністю взяти його під контроль досі не вдалося. На ранок пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток. До боротьби зі стихією залучені армія, поліція, муніципальні службовці і десятки добровольців.

Фото: SOOC

Заступник міністра цивільного захисту та кризового управління після зустрічі в мобільному координаційному центрі в муніципалітеті Варімпампі сказав, що тільки одна пожежа продовжує активне поширення, а інші знаходяться під контролем.

Національна обсерваторія Афін повідомляє, що пожежі вплинули на якість повітря над всією Аттикою. Людям радять без нагальної необхідності не виходити з дому і не відкривати вікна.

Фото: SOOC

За доступною наразі інформацією, пожежа почалася у лісистій місцевості. Її стрімкому поширенню сприяла екстремальна спека.

Нагадаємо, на півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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