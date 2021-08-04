В Греции опубликовали кадры из районов, опустошенных пожаром
Греческие СМИ начали публиковать фотографии последствий масштабного пожара в муниципалитете Варимпампи к северу от Афин, вспыхнувшего накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Варимпампи - зеленый пригород греческой столицы и популярное место отдыха с летними домами.
Огонь выжег огромные площади леса, уничтожив также много зданий и автомобилей.
Как уже сообщалось, с пламенем всю ночь боролись более 500 пожарных, но полностью взять его под контроль пока не удалось. Утром пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться в загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников. К борьбе со стихией привлечены армия, полиция, муниципальные служащие и десятки добровольцев.
Заместитель министра гражданской защиты и кризисного управления после встречи в мобильном координационном центре в муниципалитете Варимпампи сказал, что только один пожар продолжает активно распространяться, а другие находятся под контролем.
Национальная обсерватория Афин сообщает, что пожары повлияли на качество воздуха над всей Аттикой. Людям советуют без крайней необходимости не выходить из дома и не открывать окна.
По доступной пока информации, пожар начался в лесистой местности. Ее стремительному распространению способствовала экстремальная жара.
Напомним, на севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составила +47,1 градуса по Цельсию.
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