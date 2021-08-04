Німеччина виділяє 35 млн євро на посилення боротьби з антисемітизмом

Уряд Німеччини заявив у середу, що посилить свою боротьбу проти швидкозростаючого антисемітизму в країні, інвестуючи 35 мільйонів євро у науково-дослідницькі та освітні проєкти, спрямовані на розуміння його причин та ефективну боротьбу з ненавистю до євреїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція зареєструвала 2351 випадок антисемітизму в Німеччині минулого року, що на 15% більше порівняно з минулим роком, повідомляють чиновники.

"Це найбільша цифра за останні пару років. Є підстави для занепокоєння, що це лише вершина айсберга і що кількість щоденних нападів на євреїв, про які не повідомляється, значно вища", - сказала міністр освіти і досліджень Німеччини Аня Карлічек.

Вона зазначила, що уряд хоче інвестувати мільйони у дослідження причин антисемітизму, "оскільки нам потрібні глибокі знання, щоб мати змогу ефективно боротися" з ним.

За її словами, кошти будуть надані університетам для вивчення різних аспектів ненависті до євреїв та для розробки стратегій того, як найкраще протидіяти цьому. Різні проєкти будуть зосереджені на антисемітизмі в школах, у німецькій системі правосуддя або в Інтернеті та соціальних мережах.

Кошти також будуть виділені на найм науковців, які зосереджуються на цій темі, та на підтримку проєктів, які намагаються просвіщати неєврейську більшість у країні щодо єврейського життя, звичаїв та релігійних ритуалів.

На другому етапі перед вченими буде поставлено завдання розробити практичні вказівки на основі своїх висновків, щоб допомогти вчителям та іншим подолати зростаючу ненависть.

"Соромно, що євреї відчувають загрозу в нашій країні. Особливо з огляду на нашу історію, ми маємо особливий обов'язок захищати євреїв та єврейське життя в Німеччині", - сказала міністр.