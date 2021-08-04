Германия выделяет 35 млн евро на усиление борьбы с антисемитизмом

Правительство Германии заявило в среду, что усилит борьбу против быстрорастущего антисемитизма в стране, инвестируя 35 млн евро в научно-исследовательские и образовательные проекты, направленные на понимание причин и эффективную борьбу с ненавистью к евреям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция зарегистрировала 2351 случай антисемитизма в Германии в прошлом году, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают чиновники.

"Это самая большая цифра за последние пару лет. Есть основания для беспокойства, что это лишь вершина айсберга и количество ежедневных нападений на евреев, о которых не сообщается, значительно выше", - сказала министр образования и исследований Германии Аня Карличек.

Она отметила, что правительство хочет инвестировать миллионы в исследования причин антисемитизма, "поскольку нам нужны глубокие знания, чтобы иметь возможность эффективно бороться" с ним.

По ее словам, средства будут предоставлены университетам для изучения различных аспектов ненависти к евреям и для разработки стратегий того, как лучше противодействовать этому. Различные проекты будут сосредоточены на антисемитизме в школах, в немецкой системе правосудия или в интернете и социальных сетях.

Средства также будут выделены на ученых, которые сосредоточатся на этой теме, и поддержку проектов, которые пытаются просвещать нееврейское большинство в стране относительно еврейской жизни, обычаев и религиозных ритуалов.

На втором этапе перед учеными будет поставлена ​​задача разработать практические указания на основании своих выводов, чтобы помочь учителям и другим преодолеть растущую ненависть.

"Стыдно, что евреи чувствуют угрозу в нашей стране. Особенно учитывая нашу историю, у нас есть особая обязанность защищать евреев и еврейскую жизнь в Германии", - сказала министр.