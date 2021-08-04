Секретні папери про есмінець загубив на зупинці кандидат у посли Британії в НАТО – ЗМІ

Секретні документи про британський есмінець HMS Defender і його проходження в суперечливих водах Криму загубив на автобусній зупинці в Кенті тодішній кандидат у посли Британії в НАТО.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на джерела у британському уряді.

Підвищення Ангуса Лапслі зараз вважається малоймовірним у світлі невдалого епізоду, в результаті якого громадськості були відкриті документи, деякі з яких були позначені як таємні і які обговорювали чутливі розміщення сил в Афганістані та в Чорному морі.

Документи були передані BBC наприкінці червня, що спонукало телерадіокомпанію створити репортаж із детальним описом їхнього змісту.

Доступ Лапслі до секретної інформації було призупинено до повного завершення розслідування, і його було переведено з Міністерства оборони до Міністерства закордонних справ.

Без такого доступу він не міг би продовжувати обіймати свою посаду в Міністерстві оборони, виконуючи обов’язки генерального директора, відповідального за обороноздатну політику НАТО та загальної євроатлантичної зони.

Лапслі - поважний чиновник з багаторічним стажем, який вперше став державним службовцем у 1991 році та виступав приватним секретарем Тоні Блера на ранній стадії його прем’єрства, перш ніж перейти до Міністерства закордонних справ та Співдружності.

Державний службовець регулярно виступає на експертних комісіях, де обговорюються питання оборони та зовнішньої політики, і заміщав міністра оборони Бена Уоллеса на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2020 року.

Минулого тижня Міноборони заявило, що не коментуватиме особу людини, яка загубила документи. Але урядові джерела повідомили Guardian, що немає причин не назвати Лапслі.

Найімовірніше покарання, яке чекає на державного службовця, - це подальше припинення його доступу до секретної інформації, яке, швидше за все, триватиме місяці, а не тижні.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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