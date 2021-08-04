Секретные документы об эсминце потерял на остановке кандидат в послы Великобритании в НАТО - СМИ

Секретные документы о британском эсминце HMS Defender и его прохождении в спорных водах Крыма потерял на автобусной остановке в Кенте тогдашний кандидат в послы Великобритании в НАТО.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

Повышение Ангуса Лапсли сейчас считается маловероятным в свете неудачного эпизода, в результате которого общественности были раскрыты документы, ряд которых были отмечены как секретные и касались размещения сил в Афганистане и Черном море.

Документы были переданы ВВС в конце июня, что побудило телерадиокомпанию выпустить репортаж с подробным описанием их содержания.

Доступ Лапсли к секретной информации был приостановлен до полного завершения расследования, и его перевели из Министерства обороны в Министерство иностранных дел.

Без такого доступа он не мог бы продолжать занимать свою должность в Министерстве обороны, выполняя обязанности генерального директора, ответственного за оборонную политику НАТО и общей евроатлантической зоны.

Лапсли - уважаемый служащий с многолетним стажем, впервые стал государственным служащим в 1991 году и выступал частным секретарем Тони Блэра на ранней стадии его премьерства, прежде чем перейти в Министерство иностранных дел и Содружества.

Государственный служащий регулярно выступает на экспертных комиссиях, где обсуждаются вопросы обороны и внешней политики, и замещал министра обороны Бена Уоллеса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года.

На прошлой неделе Министерство обороны заявило, что не будет комментировать личность человека, потерявшего документы. Но правительственные источники сообщили Guardian, что нет причин не назвать Лапсли.

Скорее всего наказание, которое ждет государственного служащего - это последующее прекращение его доступа к секретной информации, что, скорее всего, продлится месяцы.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

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