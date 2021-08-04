Сейм Латвії у першому читанні підтримав обов’язкову вакцинацію

Сейм Латвії в першому читанні прийняв законопроєкт, що вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій (медики, педагоги, соціальні працівники) і дає роботодавцям право з 1 жовтня звільняти нещеплених співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Друге остаточне читання законопроєкту відбудеться не раніше другої половини серпня.

Підсумки голосування по першому читанню - 45 депутатів "за", 20 депутатів "проти", ніхто не утримався. Кворум був дотриманий - у голосуванні взяли участь більше половини всіх депутатів Сейму (65 з 100). Однак, очевидно, що багато депутатів, які фактично були присутні на засіданні, вважали за краще взагалі не голосувати.

Парламент має намір прийняти законопроєкт в терміновому порядку - в двох, а не в трьох читаннях. За це проголосували 44 депутати, 32 були проти, 1 утримався.

Сейм прийняв рішення, що до 18 серпня депутати можуть подавати поправки до законопроєкту.

В ході дебатів опозиція гостро критикувала законопроєкт і пригрозила, що в разі затвердження його Сеймом збере підписи 34 депутатів (конституційна меншість), щоб призупинити проголошення закону і здійснити спробу передати законопроєкт на всенародне голосування.