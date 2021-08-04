Сейм Латвии в первом чтении поддержал обязательную вакцинацию

Сейм Латвии в первом чтении принял законопроект, вводящий обязательную вакцинацию для ряда профессий (медики, педагоги, социальные работники) и дающий работодателям право с 1 октября увольнять непривитых сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Второе окончательное чтение законопроекту состоится не ранее второй половины августа.

Итоги голосования по первому чтению - 45 депутатов "за", 20 депутатов "против", никто не воздержался. Кворум был соблюден - в голосовании приняли участие более половины всех депутатов Сейма (65 из 100). Однако, очевидно, что многие депутаты, которые фактически присутствовали на заседании, предпочли вообще не голосовать.

Парламент намерен принять законопроект в срочном порядке - в двух, а не в трех чтениях. За это проголосовали 44 депутата, 32 были против, 1 воздержался.

Сейм принял решение, что до 18 августа депутаты могут подавать поправки к законопроекту.

В ходе дебатов оппозиция остро критиковала законопроект и пригрозила, что в случае утверждения его Сеймом соберет подписи 34 депутатов (конституционное меньшинство), чтобы приостановить провозглашение закона и осуществить попытку передать законопроект на всенародное голосование.