Німеччина - найбільший виробник пива в ЄС, Нідерланди - найбільший експортер

У країнах Євросоюзу минулого року було вироблено майже 32 мільярди літрів пива, що містить алкоголь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Крім того, у 2020 році держави-члени ЄС виробили 1,4 мільярда літрів пива, яке містило менше 0,5% спирту або взагалі не містило алкоголю.

У порівнянні з 2019 роком, у ЄС виробництво пива, що містить алкоголь, скоротилося на 8%, тоді як виробництво безалкогольного пива залишилося стабільним.

У 2020 році загальний обсяг виробництва пива в ЄС становив близько 74 літрів на одного мешканця.

Серед держав-членів ЄС Німеччина була найбільшим виробником у 2020 році з 7,5 млрд літрів (24% загального виробництва ЄС). Іншими словами, з Німеччини походить приблизно кожне четверте пиво, вироблене в ЄС.

За Німеччиною йдуть Польща з виробленими 3,8 млрд літрів (12% загального виробництва ЄС), Іспанія (3,3 млрд літрів або 10%), Нідерланди (2,5 млрд літрів або 8%), Франція (2,1 млрд літрів або 7%), Чехія (1,8 млрд літрів або 6%) та Румунія (1,7 млрд літрів або 5%).

Нідерланди експортували 1,9 млрд літрів пива, що містить алкоголь, що становить 21% від загального експорту пива ЄС (всередині та поза ЄС). Це зробило їх найбільшим експортером пива серед держав-членів ЄС. За нідерландцями йдуть Бельгія (1,7 млрд літрів; 19%) та Німеччина (1,5 млрд літрів; 17%).

Основними напрямками експорту пива до країн, що не є членами ЄС, були США (895 млн літрів; 22% загального експорту пива поза ЄС) та Велика Британія (881 млн літрів; 21%).