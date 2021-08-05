Германия - крупнейший производитель пива в ЕС, Нидерланды - наибольший экспортер

В странах Евросоюза в прошлом году было произведено почти 32 миллиарда литров пива, содержащего алкоголь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Кроме того, в 2020 году государства-члены ЕС произвели 1,4 миллиарда литров пива, содержащего менее 0,5% спирта или вообще не содержащего алкоголя.

По сравнению с 2019 годом, в ЕС производство пива, содержащего алкоголь, сократилось на 8%, тогда как производство безалкогольного пива осталось стабильным.

В 2020 году общий объем производства пива в ЕС составлял около 74 литров на одного жителя.

Среди государств-членов ЕС Германия была крупнейшим производителем в 2020 году с 7,5 млрд литров (24% общего производства ЕС). Иными словами, из Германии происходит примерно каждое четвертое пиво, произведенное в ЕС.

За Германией идут Польша с 3,8 млрд литров (12% общего производства ЕС), Испания (3,3 млрд литров или 10%), Нидерланды (2,5 млрд литров или 8%), Франция (2,1 млрд литров или 7%), Чехия (1,8 млрд литров или 6%) и Румыния (1,7 млрд литров или 5%).

Нидерланды экспортировали 1,9 млрд литров пива, содержащего алкоголь, что составляет 21% от общего экспорта пива ЕС (внутри и вне ЕС). Это сделало их крупнейшим экспортером пива среди государств-членов ЕС. За нидерландцами идут Бельгия (1,7 млрд литров, 19%) и Германия (1,5 млрд литров, 17%).

Основными направлениями экспорта пива в страны, не являющиеся членами ЕС, были США (895 млн литров, 22% общего экспорта пива вне ЕС) и Великобритания (881 млн литров, 21%).