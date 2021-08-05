Прем’єр Латвії закликав негайно посилити кордон з Білоруссю

Прем’єр Латвії Кріш'яніс Каріньш висловився за негайне укріплення кордону Латвії з Білоруссю, щоб підготуватися до потенційного напливу нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Зараз ситуація на східному кордоні Латвії з Росією і Білоруссю відносно спокійна, але усім ясно, що проєкти зі зміцнення кордону потрібно реалізувати негайно", - зазначив прем’єр.

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За його словами, з огляду на ситуацію на литовсько-білоруському кордоні, нагляд на кордоні Латвії вже посилили.

Ще кілька років тому у Латвії анонсували проєкт побудови паркану майже по всій довжині кордону з Білоруссю. Облаштування бар’єру довжиною 135 км оцінювали у 27 млн євро. Роботи планувалося завершити до 2020 року, але реалізація задуму затягнулася.

Як повідомлялося раніше, фракція Національного об’єднання, яке входить в керівну коаліцію Латвії, запропонувала запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.