Премьер Латвии призвал немедленно усилить границу с Беларусью
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался за немедленное укрепление границы Латвии с Беларусью, чтобы подготовиться к потенциальному наплыву нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
"Сейчас ситуация на восточной границе Латвии с Россией и Беларусью относительно спокойная, но всем ясно, что проекты по укреплению границы нужно реализовать немедленно", - отметил премьер.
По его словам, учитывая ситуацию на литовско-белорусской границе, надзор на границе Латвии уже усилили.
Еще несколько лет назад в Латвии анонсировали проект строительства забора почти по всей длине границы с Беларусью. Устройство барьера длиной 135 км оценивали в 27 млн евро. Работы планировалось завершить к 2020 году, но реализация замысла затянулась.
Как сообщалось ранее, фракция Национального объединения, которое входит в руководящую коалицию Латвии, предложила ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.