Румунія змінила правила в'їзду до країни

Влада Румунії змінила правила в'їзду до країни, в тому числі для дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці посольства Румунії в Молдові.

При в'їзді дітям до 6 років тепер не потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус. Раніше тест вимагали для дітей від 3 років.

Для в'їзду на територію Румунії без перебування в карантині потрібен або сертифікат про повний курс вакцинації, або довідка про те, що людина перехворіла на коронавірус. Виняток - діти, яких не вакцинують.

Однак тепер для дітей до 6 років не потрібно ніяких додаткових документів, а дітям від 6 до 16 років потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в країну. Раніше тест вимагали для дітей від трьох років.

Крім цього, тепер громадяни Румунії, які приїжджають з країн "зеленої зони" і провели там останні 14 днів, не повинні дотримуватися карантину. Більш того, їм не потрібно надавати сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".