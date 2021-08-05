Румыния изменила правила въезда в страну

Власти Румынии изменили правила въезда в страну, в том числе для детей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на Facebook-странице посольства Румынии в Молдове.

При въезде детям до 6 лет теперь не нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее тест требовали для детей от 3 лет.

Для въезда на территорию Румынии без пребывания в карантине нужен или сертификат о полном курсе вакцинации, или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Исключение - дети, которых не вакцинируют.

Однако теперь для детей до 6 лет не требуется никаких дополнительных документов, а детям от 6 до 16 лет нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Ранее тест требовали для детей от трех лет.

Кроме этого, теперь граждане Румынии, которые приезжают из стран "зеленой зоны" и провели там последние 14 дней, не должны соблюдать карантин. Более того, им не нужно предоставлять сертификат о вакцинации.

Напомним, в Украине 5 августа вступило в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы, введены из-за распространения в мире нового штамма коронавируса "Дельта".