Италия ужесточила требования по COVID-паспортам: необходимые для обучения и в транспорте

Учителя, преподаватели и студенты университетов Италии в будущем должны пройти вакцинацию, тестирование или предоставить доказательства выздоровления от Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса заявил в четверг вечером, что с нового учебного года в сентябре они должны будут представить соответствующие доказательства для обучения.

Правительство решило, что если учителя не представят доказательств, они будут отстранены от работы через пять дней.

Кроме того, так называемый "зеленый паспорт", который доказывает вакцинацию, тестирование или выздоровление, также будет действителен в поездах и автобусах дальнего следования, паромах или рейсах с сентября.

В Италии в последнее время снова увеличилось количество новых коронавирусных инфекций, но незначительно.

Начиная с пятницы, для посещения ресторанов в помещении, музея, бассейна или спа нужно предоставить "зеленый паспорт". Это также относится к культурным или спортивным мероприятиям на открытом воздухе или спортивным залам. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

В Италии для получения паспорта достаточно получения первой дозы вакцины. Выздоровевшими считаются люди, которые болели коронавирусом не более шести месяцев назад.