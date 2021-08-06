Повінь у Німеччині: відкрито справу проти голови сильно постраждалого району

Прокуратура в Кобленці порушила кримінальну справу проти голови адміністрації району Арвайлер на заході Німеччини в зв'язку з наслідками руйнівної повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Справу проти Юргена Пфелера, політика від партії Меркель ХДС, відкрили за підозрою у вбивстві з необережності та заподіянні тілесних ушкоджень з необережності через невиконання своїх зобов’язань.

Фігурантом справи також став ще один член організованого місцевою владою кризового штабу.

Прокурори заявили, є ознаки того, що мешканці сильно постраждалої від стихії долини Ар не отримали попередження про повінь достатньо рано або достатньо чітко.

За словами прокурора, влада також не доставила мешканців у безпечне місце.

Обидві ці помилки зіграли значну роль у низці смертей та травм, вважають обвинувачі.

Щонайменше 141 людина загинула під час повені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, де розташована частина долини Ар. 16 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Це була найгірша катастрофа в регіоні за останній час, внаслідок якої зруйновані мости, дороги та будинки, сотні людей отримали поранення.

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