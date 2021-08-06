Наводнение в Германии: возбуждено дело против главы сильно пострадавшего района

Прокуратура в Кобленце возбудила уголовное дело против главы администрации района Арвайлер на западе Германии в связи с последствиями разрушительного наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Дело против Юргена Пфелера, политика от партии Меркель ХДС, открыли по подозрению в убийстве по неосторожности и нанесении телесных повреждений по неосторожности из-за невыполнения своих обязанностей.

Фигурантом дела также стал еще один член организованного местными властями кризисного штаба.

Прокуроры заявили, что есть признаки того, что жители сильно пострадавшей от стихии долины Ар не получили предупреждения о наводнении достаточно рано или достаточно четко.

По словам прокурора, власти также не доставила жителей в безопасное место.

Обе эти ошибки сыграли значительную роль в череде смертей и травм, считают обвинители.

По меньшей мере 141 человек погиб во время наводнения в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где расположена часть долины Ар. 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Это была худшая катастрофа в регионе за последнее время, в результате которой разрушены мосты, дороги и дома, сотни людей получили ранения.

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