У Швеції критикують главу МЗС після розіграшу російських пранкерів

Опозиційна партія "Шведські демократи" вимагає від конституційного комітету перевірити роботу міністерства закордонних справ Швеції після того як його очільниця стала жертвою розіграшу російських пранкерів Вована і Лексуса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

Розмова була опублікована на Youtube, її частини оприлюднили російські ЗМІ. За даними міністерства закордонних справ, розмова відтворюється такою, якою вона була.

Речник з питань зовнішньої політики "Шведських демократів" Маркус Вішель у своєму запиті на перевірку конституційним комітетом стверджує, що такі "проколи" завдають шкоди шведській дипломатії.

Вован і Лексус у розмові з Лінде назвалися Юлією Навальною та Леонідом Волковим, дружиною та соратником ув'язненого опозиціонера Алєксєя Навального.

У розмові Лінде обговорює, серед іншого, допомогу російському громадянському суспільству та санкції ЄС проти Росії через порушення прав людини.

"Той факт, що міністр закордонних справ опинилася в такій ситуації, також свідчить про відсутність порядку у міністерстві закордонних справ, частині урядових установ, за які Енн Лінде несе високу відповідальність", - написав Вішель у звіті, поданому до Ріксдагу та конституційного комітету.

Сама Лінде не коментує цю інформацію. Але Expressen, яка першою написала про інцидент, отримала письмовий коментар від пресслужби МЗС, у якому зазначається, що "міністерство закордонних справ має процедури для підготовки переговорів міністра закордонних справ, їх дотримувалися, але, на жаль, у цьому випадку їх виявилося недостатньо".

Міністерство закордонних справ також заявило, що інцидент не вплинув на відносини з Росією.