В Швеции критикуют главу МИД после розыгрыша российских пранкеров

Оппозиционная партия "Шведские демократы" требует от конституционного комитета проверить работу министерства иностранных дел Швеции после того как его руководитель стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

Разговор был опубликован на Youtube, ее части обнародовали российские СМИ. По данным министерства иностранных дел, разговор воспроизводится так, как он был.

Представитель по вопросам внешней политики "Шведских демократов" Маркус Вишель в своем запросе на проверку конституционным комитетом утверждает, что такие "проколы" наносят вред шведской дипломатии.

Вован и Лексус в разговоре с Линде назвались Юлией Навальной и Леонидом Волковым, женой и соратником заключенного оппозиционера Алексея Навального.

В разговоре Линде обсуждает, среди прочего, помощь российскому гражданскому обществу и санкции ЕС против России за нарушения прав человека.

"Тот факт, что министр иностранных дел оказалась в такой ситуации, также свидетельствует об отсутствии порядка в министерстве иностранных дел, части правительственных учреждений, за которые Анн Линде несет высокую ответственность", - написал Вишель в отчете, поданном в Риксдаг и конституционный комитет.

Сама Линде не комментирует эту информацию. Но Expressen, которая первой написала об инциденте, получила письменный комментарий от пресс-службы МИД, в котором отмечается, что "в министерстве иностранных дел есть процедуры для подготовки переговоров министра иностранных дел, их придерживались, но, к сожалению, в этом случае этого оказалось недостаточно".

Министерство иностранных дел также заявило, что инцидент не повлиял на отношения с Россией.