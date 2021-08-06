Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові затвердили склад нового уряду Гаврилиці

Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті






Греція бореться з 56 активними лісовими пожежами

П'ятниця, 6 серпня 2021, 17:09

Начальник служби цивільного захисту Греції Нікос Гардаліас заявив, що зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, пожежа на півночі Афін перетнула обидві сторони національної траси до Ламії і загрожує селам і містечкам на східних схилах гори Парніта.

"Пожежа минула озеро Марафон і рухається дуже швидко", - сказав Нікос Гардаліас.

"Ми докладаємо всіх можливих зусиль", - додав він, попередивши, що в найближчі кілька годин вітри в Аттиці набиратимуть швидкість до шести балів по шкалі Бофорта, що становить ще більшу небезпеку.

Щодо пожежі поблизу Стародавньої Олімпії в регіоні Ілія на Пелопоннесі, то Гардаліас сказав, що 32 села та громади були евакуйовані, а понад 300 пожежників борються з вогнем.

Він також описав триваючу пожежу на півночі Евбеї як таку, що зросла до "небезпечних розмірів", заявивши, що основні фронти розпалися і розійшлися в різні боки по нерівній місцевості.

Більше 240 пожежників були направлені на Евбею, сказав Гардаліас, додавши, що на шляху також підтримка з повітря.

Як повідомлялося, жителі села Ласдікас в західній частині півострова Пелопоннес поблизу Олімпії відмовилися евакуюватися через пожежі і залишилися допомагати у боротьбі з вогнем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
стихійні лиха Греція
powered by lun.ua