Греція бореться з 56 активними лісовими пожежами

Начальник служби цивільного захисту Греції Нікос Гардаліас заявив, що зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, пожежа на півночі Афін перетнула обидві сторони національної траси до Ламії і загрожує селам і містечкам на східних схилах гори Парніта.

"Пожежа минула озеро Марафон і рухається дуже швидко", - сказав Нікос Гардаліас.

"Ми докладаємо всіх можливих зусиль", - додав він, попередивши, що в найближчі кілька годин вітри в Аттиці набиратимуть швидкість до шести балів по шкалі Бофорта, що становить ще більшу небезпеку.

Щодо пожежі поблизу Стародавньої Олімпії в регіоні Ілія на Пелопоннесі, то Гардаліас сказав, що 32 села та громади були евакуйовані, а понад 300 пожежників борються з вогнем.

Він також описав триваючу пожежу на півночі Евбеї як таку, що зросла до "небезпечних розмірів", заявивши, що основні фронти розпалися і розійшлися в різні боки по нерівній місцевості.

Більше 240 пожежників були направлені на Евбею, сказав Гардаліас, додавши, що на шляху також підтримка з повітря.

Як повідомлялося, жителі села Ласдікас в західній частині півострова Пелопоннес поблизу Олімпії відмовилися евакуюватися через пожежі і залишилися допомагати у боротьбі з вогнем.