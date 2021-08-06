Греція бореться з 56 активними лісовими пожежами
Начальник служби цивільного захисту Греції Нікос Гардаліас заявив, що зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
За його словами, пожежа на півночі Афін перетнула обидві сторони національної траси до Ламії і загрожує селам і містечкам на східних схилах гори Парніта.
"Пожежа минула озеро Марафон і рухається дуже швидко", - сказав Нікос Гардаліас.
"Ми докладаємо всіх можливих зусиль", - додав він, попередивши, що в найближчі кілька годин вітри в Аттиці набиратимуть швидкість до шести балів по шкалі Бофорта, що становить ще більшу небезпеку.
Щодо пожежі поблизу Стародавньої Олімпії в регіоні Ілія на Пелопоннесі, то Гардаліас сказав, що 32 села та громади були евакуйовані, а понад 300 пожежників борються з вогнем.
Він також описав триваючу пожежу на півночі Евбеї як таку, що зросла до "небезпечних розмірів", заявивши, що основні фронти розпалися і розійшлися в різні боки по нерівній місцевості.
Більше 240 пожежників були направлені на Евбею, сказав Гардаліас, додавши, що на шляху також підтримка з повітря.
Як повідомлялося, жителі села Ласдікас в західній частині півострова Пелопоннес поблизу Олімпії відмовилися евакуюватися через пожежі і залишилися допомагати у боротьбі з вогнем.