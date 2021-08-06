Греция борется с 56 активными лесными пожарами

Начальник службы гражданской защиты Греции Никос Гардалиас заявил, что сейчас в разных частях страны активны 56 огневых фронтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, пожар к северу от Афин пересек обе стороны национальной трассы к Ламии и угрожает селам и городкам на восточных склонах горы Парнита.

"Пожар прошел озеро Марафон и движется очень быстро", - сказал Никос Гардалиас.

"Мы прилагаем все усилия", - добавил он, предупредив, что в ближайшие несколько часов ветры в Аттике будут набирать скорость до шести баллов по шкале Бофорта, что представляет еще большую опасность.

Что касается пожара вблизи Древней Олимпии в регионе Илия на Пелопоннесе, то Гардалиас сказал, что 32 села и общины были эвакуированы, а более 300 пожарных борются с огнем.

Он также описал продолжающийся пожар на севере Эвбеи как выросший до "опасных размеров", заявив, что основные фронты распались и разошлись в разные стороны по неровной местности.

Более 240 пожарных были направлены на Эвбею, сказал Гардалиас, добавив, что в пути также поддержка с воздуха.

Как сообщалось, жители села Ласдикас в западной части полуострова Пелопоннес вблизи Олимпии отказались эвакуироваться из-за пожаров и остались помогать в борьбе с огнем.