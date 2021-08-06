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Пожежі у Греції: жителі села поблизу Олімпії відмовилися від евакуації і гасили вогонь

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:12

Жителі села Ласдікас в західній частині півострова Пелопоннес поблизу Олімпії відмовилися евакуюватися через пожежі і залишилися допомагати у боротьбі з вогнем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поїхати? І куди піти? І нехай мій будинок згорить? Якщо ми підемо, це місце може згоріти. Ми сказали жінкам, дітям та людям похилого віку йти. Хто міг, залишався допомагати, як міг", - розповів 71-річний Янніс Канеллопулос.

Він додав, що пожежа була руйнівною. "Сільськогосподарське багатство села знищено. Нічого не залишилося, ні оливкових дерев, овець, кіз, коней, нічого", - сказав він.

За даними грецької влади, Олімпії на сьогодні нічого не загрожує, але пожежі в регіоні тривають.

Але багато хто не міг це загасити, бо не було води. Тому мешканці звернулися до пожежників, які сказали їм, що зупинити пожежу неможливо.

Нагадаємо, посилення вітру у п’ятницю розпалило масштабну пожежу на півночі Афін, яка загрожує критично важливим електростанціям і відрізала ділянку національної магістралі.

Раніше повідомлялося, що жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.

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Греція стихійні лиха
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