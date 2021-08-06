Всіх прибулих в Естонію з третіх країн зобов’яжуть заповнювати спеціальну анкету

З понеділка, 9 серпня, всі особи, які прибувають до Естонії з третіх країн, повинні заповнювати анкету перетину кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Згідно з розпорядженням, яке набуває чинності 9 серпня, заповнення анкети перетину кордону є обов'язковим для всіх, хто прибуває з третіх країн, повідомив Департамент здоров'я.

"Обов'язок заповнити анкету також застосовується і в разі, якщо людина була звільнена від дотримання самоізоляції", - сказав генеральний директор Департаменту здоров'я Юллар Ланно. Він додав, що потрібно враховувати, що інтенсивне поширення дельта-штаму поки послаблює готовність Естонії, і якщо в Євросоюзі інфекційна безпека контролюється на однаковій основі, то щодо того, що застосовувані в третіх країнах заходи контролю еквівалентні заходам в ЄС, впевненими бути не можна.

Особи, на яких не поширюється зобов'язання щодо дотримання ізоляції, можуть відзначити це в анкеті або окремо, але вони повинні бути готові довести на кордоні, що зобов'язання по ізоляції стосовно них не діє.

Раніше обов'язок заповнювати анкету був тільки у тих осіб, які мали дотримуватися режиму самоізоляції, а також у всіх авіапасажирів.

Переважно анкету для перетину кордону слід заповнювати в електронному вигляді, але при необхідності, якщо людина не може заповнити анкету в електронному вигляді, вона може її заповнити і на папері. Анкету можна заздалегідь роздрукувати з сайту www.kriis.ee або з сайту Департаменту здоров'я.