Всех прибывших в Эстонию из третьих стран обяжут заполнять специальную анкету

С понедельника, 9 августа, все лица, прибывающие в Эстонию из третьих стран, должны заполнять анкету пересечения границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Согласно распоряжению, которое вступает в силу 9 августа, заполнение анкеты пересечения границы является обязательным для всех, кто прибывает из третьих стран, сообщил Департамент здоровья.

"Обязанность заполнить анкету также применяется и в случае, если человек был освобожден от соблюдения самоизоляции", - сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Он добавил, что нужно учитывать, что интенсивное распространение дельта-штамма пока ослабляет готовность Эстонии, и если в Евросоюзе инфекционная безопасность контролируется на одинаковой основе, то о том, что применяемые в третьих странах меры контроля эквивалентные мерам в ЕС, уверенными быть нельзя.

Лица, на которых не распространяется обязательства по соблюдению изоляции, могут отметить это в анкете или отдельно, но они должны быть готовы доказать на границе, что обязательство по изоляции по отношению к ним не действует.

Ранее обязанность заполнять анкету была только у тех, которые имели соблюдать режим самоизоляции, а также во всех авиапассажиров.

Преимущественно анкету для пересечения границы следует заполнять в электронном виде, но при необходимости, если человек не может заполнить анкету в электронном виде, он может ее заполнить и на бумаге. Анкету можно заранее распечатать с сайта www.kriis.ee или с сайта Департамента здоровья.