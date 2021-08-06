Понад 600 людей евакуювали морем з острова біля Афін через пожежі

У Греції сотні людей евакуювали човнами з острова неподалік Афін на тлі масштабних пожеж, які вирують в країні четвертий день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Судна берегової охорони, яким допомагали туристичні човни, з вечора четверга евакуювали 631 людину з трьох пляжів на острові Евбея. Пожежі там тривають з вівторка, полум'я охопило велику територію соснового лісу і досягло моря.

За словами представника берегової охорони, евакуйовані були переведені в безпечне місце. Морський патруль продовжує роботу на випадок надзвичайної ситуації.

Небо над Афінами знову затягнуло густим димом від лісових пожеж на північній околиці міста, які відновилися в четвер після згасання на початку тижня.

Низку передмість евакуювали, оскільки вогонь охопив території навколо головної автомагістралі, що з'єднує Афіни з північною Грецією. Сотні пожежників намагалися не допустити, щоб полум'я досягло сусіднього міста Марафон.

Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм. У п'ятницю не очікується зниження температури, натомість прогнозують сильні вітри, які ще більше поширять полум'я.

На цей момент принаймні дев'ять осіб були доставлені в лікарню з травмами різного ступеня, в тому числі двоє пожежників-добровольців.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу