Пожары в Греции: появились первые жертвы, с острова близ Афин эвакуировали более тысячи человек

Лесные пожары в Греции продолжали бурлить этой ночью, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея недалеко эвакуировали более тысячи человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

В ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток.

Этой ночью состоялась новая большая спасательная операция - более 1130 человек вывезли паромом.

Видео, опубликованное эвакуированными в соцсетях, показывают масштабы пожара.

Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια 😱

Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ — Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021

За прошедшие сутки с острова эвакуировали более 600 человек.

Огненная стихия привела к первым жертвам. 38-летний пожарный-доброволец погиб от падения электрического столба в пригороде столицы.

Другим погибшим стал президент Торгово-промышленной палаты Афин Костянтинос Михалос. Его нашли без сознания на заводе неподалеку от места пожара.

Пожарные тушат 154 пожара по всей стране. Премьер-министр Греции заявил, что жара превратила страну в пороховую бочку.

Всю неделю температура в Греции была более 40 градусов по Цельсию.