Пожары в Греции: появились первые жертвы, с острова близ Афин эвакуировали более тысячи человек
Лесные пожары в Греции продолжали бурлить этой ночью, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея недалеко эвакуировали более тысячи человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.
В ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток.
Этой ночью состоялась новая большая спасательная операция - более 1130 человек вывезли паромом.
Видео, опубликованное эвакуированными в соцсетях, показывают масштабы пожара.
Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια 😱— Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021
Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ
Β.Ευβοια. Τώρα!— kappa (@nikolas_kappa) August 6, 2021
Η καταστροφή της Σμύρνης.
Καιγόμαστε , Πεθαίνουμε .
Μόνοι μας ..#Πυρκαγια #βορεια_ευβοια #Ευβοια #πυρκαγιές #ΛιμνηΕυβοιας pic.twitter.com/2l9CTubKWj
За прошедшие сутки с острова эвакуировали более 600 человек.
Огненная стихия привела к первым жертвам. 38-летний пожарный-доброволец погиб от падения электрического столба в пригороде столицы.
Другим погибшим стал президент Торгово-промышленной палаты Афин Костянтинос Михалос. Его нашли без сознания на заводе неподалеку от места пожара.
Пожарные тушат 154 пожара по всей стране. Премьер-министр Греции заявил, что жара превратила страну в пороховую бочку.
Всю неделю температура в Греции была более 40 градусов по Цельсию.