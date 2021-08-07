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США оголосять нові санкції проти Білорусі у річницю сфальсифікованих виборів - ЗМІ

Субота, 7 серпня 2021, 17:49

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про нові санкції проти білоруського диктатора Александра Лукашенка.

Про це джерело в Конгресі США повідомило CNN, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, нові санкції оголосять 9 серпня. Ця дата обрана для підкреслення річниці президентських виборів, які не визнали в США і в Європі.

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Наразі невідомо, на що будуть націлені нові санкції, але лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила під час візиту до Вашингтона,  що під час своїх зустрічей у США вона надала адміністрації Байдена конкретний список цілей, проти яких вона б хотіла бачити санкції. 

Тихановська повідомила журналістам, що передала список компаній, монополізованих режимом Лукашенка і його соратниками, включаючи "Білоруськалій", а також нафтові, лісові та сталеливарні підприємства.

Цього тижня Тихановська закликала міжнародне співтовариство "надіслати сигнал солідарності з білорусами, які борються за демократію та свободу" 9 серпня, у річницю суперечливих виборів, які викликали масові протести по всій Білорусі.

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