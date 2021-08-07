США объявят новые санкции против Беларуси в годовщину сфальсифицированных выборов - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о новых санкциях против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом источник в Конгрессе США сообщил CNN, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, новые санкции объявят 9 августа. Эта дата выбрана для подчеркивания годовщины президентских выборов, которые не признали в США и в Европе.

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Пока неизвестно, на что будут нацелены новые санкции, но лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила во время визита в Вашингтон, что во время своих встреч в США она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, против которых она бы хотела видеть санкции.

Тихановская сообщила журналистам, что передала список компаний, монополизированных режимом Лукашенко и его соратниками, включая "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

На этой неделе Тихановская призвала международное сообщество "послать сигнал солидарности с белорусами, которые борются за демократию и свободу" 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.

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