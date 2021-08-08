У Латвії розбився приватний літак, загинув пілот з Литви

У неділю в Цесіському краї Латвії сталася аварія приватного літака, в якій загинув громадянин Литви. повідомляє LTV з посиланням на Управління цивільної авіації і Держполіція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Аварія сталася в Прикульській волості під час зльоту літака.

Зараз до місця події прямують спеціалісти Управління цивільної авіації Латвії.

У літаку перебували двоє громадян Литви.

Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами доставлений до лікарні. ЗМІ повідомляють, що пасажир зміг самостійно вибратися з літака.

У зв’язку з інцидентом поліція розпочала кримінальне провадження та наразі працює на місці для з’ясування причин аварії.