В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот из Литвы
Воскресенье, 8 августа 2021, 15:49
В воскресенье в Цесисский крае Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы. сообщает LTV со ссылкой на Управление гражданской авиации и Госполиция.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Авария произошла в Прикульський волости во время взлета самолета.
Сейчас к месту происшествия направляются специалисты Управления гражданской авиации Латвии.
В самолете находились двое граждан Литвы.
Пилот погиб во время аварии, пассажир с травмами доставлен в больницу.
В связи с инцидентом полиция начала уголовное производство и сейчас работает на месте для выяснения причин аварии.
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