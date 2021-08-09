Фінляндія відкрила кордони для туристів з України

Уряд Фінляндії 9 серпня відкриває кордони і знімає всі обмеження на в'їзд для громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті фінського уряду.

"Обмеження на в’їзд для громадян України, які прибувають до Фінляндії з України, скасовуються", - йдеться повідомленні.

МЗС України на своїй інтерактивній мапі також підтверджує, що усім громадянам України (без виключень), які приїдуть до Фінляндії прямим рейсом з України, або транзитом через країни, що також включені до "зеленого переліку" Фінляндії, буде дозволено в’їхати на територію країни.

Усі особи, які прибувають з будь-яких третіх країн, в тому числі з України, та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, звільняються від обов’язкового тестування та проходження карантину за умови, що від дати отримання другої дози вакцини covid-19 пройшло 14 днів.

Фінляндією визнаються наступні вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna), Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Громадяни України, що не мають підтвердження повного курсу вакцинації під час перетину кордону Фінляндії, мають надати один із таких документів:

Сертифікат, що підтверджує отримання першої дози вакцини, що визнається Фінляндією. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 годин після прибуття до Фінляндії.

Сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в Україні не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 годин після прибуття до Фінляндії.

Без наявності зазначених вище документів або за наявності підтвердження про те, що особа перехворіла на Covid-19, громадяни України будуть направлені на проходження ПЛР-тесту на прикордонному пункті контролі. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 годин після прибуття до Фінляндії.

Проходження двох ПЛР-тестів після приїзду до Фінляндії є безкоштовним для усіх подорожуючих.

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