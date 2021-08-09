Посольство нагадало українським туристам у Чорногорії процедуру повернення додому

Посольство України у Чорногорії нагадало, що перед поверненням додому українським туристам не обов’язково робити тест на коронавірус до вильоту, а якщо такий тест зробити і він виявиться позитивним - самоізоляцію доведеться відбути у Чорногорії власним коштом.

Про це розповів посол України у Чорногорії Михайло Шматов, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що тести або самоізоляцію при поверненні додому в Україну вимагаються лише від тих, хто ще не пройшов повний курс щеплення, і тест не обов’язково робити заздалегідь.

"Якщо ви не маєте вакцинації, ви можете зробити експрес- або ПЛР-тест, щоб не йти на самоізоляцію, безпосередньо в Україні, ПІСЛЯ проходження кордону. Так зазначено в нових змінених правилах. Оскільки Україна тестів не вимагає, Чорногорія НЕ РОБИТЬ безкоштовні ПЛР-тести для повернення", - зазначив Михайло Шматов.

Він розповів також, що українці, які вирішують зробити тест перед вильотом додому, повинні бути готові до сценарію, що він виявиться позитивним.

"Ваші дані вносять до інформаційної системи і ви не зможете залишити територію країни. Тому, що якщо ви здаєте тест в Чорногорії, який виявиться позитивним, будьте готові фінансово і організаційно пробути тут на самоізоляції", - зазначив посол.

За його словами, у Чорногорії зараз перебуває дуже багато українських туристів.