Посольство напомнило украинским туристам в Черногории процедуру возвращения домой

Посольство Украины в Черногории напомнило, что перед возвращением домой украинским туристам не обязательно делать тест на коронавирус до вылета, а если такой тест сделать и он окажется положительным - самоизоляцию придется отбыть в Черногории за свой счет.

Об этом рассказал посол Украины в Черногории Михаил Шматов, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что тесты или самоизоляцию при возвращении домой в Украину требуются только от тех, кто еще не прошел полный курс прививок, и тест не обязательно делать заранее.

"Если у вас нет вакцинации, вы можете сделать экспресс или ПЦР-тест, чтобы не идти на самоизоляцию, непосредственно в Украине, ПОСЛЕ прохождения границы. Так указано в новых изменившихся правилах. Поскольку Украина тестов не требует, Черногория НЕ ДЕЛАЕТ бесплатные ПЦР-тесты для возвращения ", - отметил Михаил Шматов.

Он рассказал также, что украинцы, которые решают сделать тест перед вылетом домой, должны быть готовы к сценарию, что он окажется положительным.

"Ваши данные вносят в информационную систему и вы не сможете покинуть территорию страны. Так что если вы сдаете тест в Черногории, который окажется положительным, будьте готовы, финансово и организационно, пробыть здесь на самоизоляции", - отметил посол.

По его словам, в Черногории сейчас находится большое количество украинских туристов.