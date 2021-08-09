В Турции взяли под контроль почти все лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что почти все лесные пожары в стране, за исключением двух в провинции Мугла, под контролем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

"За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизи, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. Герои леса продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизи", - заявил министр.

В воскресенье турецкие власти сообщали, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи заявил, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864.

Министр Пакдемирли заверил, что территории, опустошенные пожаром, не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.

Министр также сказал, что Греция попросила турецкий самолет для тушения пожаров.

"Мы оцениваем эту просьбу. С угасанием лесных пожаров в Турции, если мы сможем, то предоставим самолет Греции", - заявил он.