Греція почала оцінку збитків після руйнівних пожеж 

Грецька влада почала оцінку збитку після лісових пожеж, які спустошили величезні ділянки лісів і змусили тисячі людей втекти зі своїх будинків впродовж останнього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Найсильніші пожеж вирували на острові Евбея на схід від столиці Афін. Вогонь призвів до евакуації десятків сіл і тисяч людей, в той час як полум'я охопило ліси та будинки на півночі острова.

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Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс очолить міністерське засідання в понеділок, присвячене заходам з надання допомоги тим, хто втратив майно в результаті пожеж.

"Наша мета - завершити інвентаризацію якомога швидше, щоб негайно розпочати процес виплати компенсацій нашим постраждалим співвітчизникам", - йдеться в заяві міністерства інфраструктури і транспорту.

Пожежі спалахнули під час найсильнішої за три десятиліття спеки в Греції минулого тижня. Висока температура і сухе повітря створили умови для швидкого поширення вогню. Тепер температура дещо знизилася, але прогнозується, що вона знову підвищиться протягом тижня. Це означає ризик нових пожеж.

В Афінах посадовці почали оцінювати збитки від пожежі, яка охопила кілька передмість на північ від міста минулого тижня.

Як повідомлялося, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Загалом допомогу в гасінні пожеж у Греції надають 22 країни.