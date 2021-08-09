Греция начала оценку ущерба после разрушительных пожаров

Греческие власти начали оценку ущерба после лесных пожаров, которые опустошили огромные участки лесов и заставили тысячи людей бежать из своих домов в течение последней недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Сильнейшие пожары бушевали на острове Эвбея к востоку от столицы Афин. Огонь привел к эвакуации десятков сел и тысяч людей, в то время как пламя охватило леса и дома на севере острова.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис возглавит министерское заседание в понедельник, посвященное мерам по оказанию помощи тем, кто потерял имущество в результате пожаров.

"Наша цель - завершить инвентаризацию можно быстрее, чтобы немедленно начать процесс выплаты компенсаций нашим пострадавшим соотечественникам", - говорится в заявлении министерства инфраструктуры и транспорта.

Пожары вспыхнули во время сильнейшей за три десятилетия жары в Греции на прошлой неделе. Высокая температура и сухой воздух создали условия для быстрого распространения огня. Теперь температура несколько снизилась, но прогнозируется, что она снова повысится в течение недели. Это означает риск новых пожаров.

В Афинах чиновники начали оценивать ущерб от пожара, который охватил несколько пригородов к северу от города на прошлой неделе.

Как сообщалось, украинские спасатели в субботу ликвидировали в Греции отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатару и Метохи.

В целом помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны.