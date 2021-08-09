Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке боевиков и переброске оружия в Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна" и белорусское государственное информагентство БЕЛТА, об этом он заявил в своем большом выступлении к годовщине президентских выборов.

"Вы видели мою позицию относительно Украины... Я вокруг Владимира Владимировича (Путина. - ИФ) крутился как мог, вокруг Порошенко, Зеленского. Я как с сыном с ним говорил: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним? Пусть ты побежал за Западом, их поддержал. Ты плюнул на все это. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие перебрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины", - заявил Лукашенко.

Он вспомнил, что в "белорусских СМИ" приводились факты о переброске оружия из Украины в Беларусь.

"Наш председатель Комитета госбезопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - заявил Лукашенко.

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