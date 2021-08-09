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Шмыгаль поедет в Молдову к 30-летию ее независимости

Понедельник, 9 августа 2021, 16:28

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новоназначенным премьером Натальей Гаврилицей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировал "Правительственный портал" по итогам телефонного разговора Шмыгаля и Гаврилицы.

"Премьер-министр Украины выразил надежду на плодотворную личную встречу в Кишиневе во время рабочего визита по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.

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В частности, в части, касающейся решения о возобновлении работы Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также других двусторонних рабочих органов и форматов, включая Днестровскую комиссию", - говорится в сообщении портала.

Молдова отмечает День независимости ежегодно 27 августа.

Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство во главе с кандидатом президента Майи Санду Натальей Гаврилица после недавних досрочных выборов, на которых партия Санду получила абсолютное большинство.

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