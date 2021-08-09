НАТО розглядає допомогу Литві на фоні міграційного тиску Білорусі - Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що Альянс розглядає шляхи підтримки Литви на тлі міграційного тиску з боку режиму Лукашенка.

Про це він розповів після спілкування з литовським президентом у понеділок, пише "Європейська правда".

"Обговорили з президентом Гітанасом Науседою міграційний тиск та гібридну діяльність Білорусі на кордонах Литви. НАТО уважно стежить за ситуацією та розглядає, як ми можемо надалі допомогти нашому союзнику та зберегти безпеку в регіоні", - зазначив Єнс Столтенберг.

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У п'ятницю Польща та Литва закликали європейські інституції допомогти їм у боротьбі з міграцією.

Прем’єр-міністри країн Балтії домовились очолити процес розробки додаткових санкцій ЄС проти білоруського режиму через міграційну кризу.

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

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