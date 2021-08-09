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НАТО розглядає допомогу Литві на фоні міграційного тиску Білорусі - Столтенберг

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:49

Генсек НАТО заявив, що Альянс розглядає шляхи підтримки Литви на тлі міграційного тиску з боку режиму Лукашенка. 

Про це він розповів після спілкування з литовським президентом у понеділок, пише "Європейська правда".

"Обговорили з президентом Гітанасом Науседою міграційний тиск та гібридну діяльність Білорусі на кордонах Литви. НАТО уважно стежить за ситуацією та розглядає, як ми можемо надалі допомогти нашому союзнику та зберегти безпеку в регіоні", - зазначив Єнс Столтенберг.

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