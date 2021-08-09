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НАТО рассматривает помощь Литве на фоне миграционного давления Беларуси - Столтенберг

Понедельник, 9 августа 2021, 17:49

Генсек НАТО заявил, что Альянс рассматривает пути поддержки Литвы на фоне миграционного давления со стороны режима Лукашенко.

Об этом он рассказал после общения с литовским президентом в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с президентом Гитанасом Науседой миграционное давление и гибридную деятельность Беларуси на границах Литвы. НАТО внимательно следит за ситуацией и рассматривает, как мы можем в дальнейшем помочь нашему союзнику и сохранить безопасность в регионе", - отметил Йенс Столтенберг.

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В пятницу Польша и Литва призвали европейские институты помочь им в борьбе с миграцией.

Премьер-министры стран Балтии договорились возглавить процесс разработки дополнительных санкций ЕС против белорусского режима в связи с миграционным кризисом.

Министры внутренних дел стран Евросоюза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

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