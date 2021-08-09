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У Чехії розповіли про показники зараження серед людей, повністю щеплених від Covid-19

Понеділок, 9 серпня 2021, 18:28

З понад 5 мільйонів жителів Чехії, які завершили курс щеплення від коронавірусу, у підсумку заразилися близько 4,5 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це повідомили в Інституті інформації та статистики в охороні здоров’я (ÚZIS).

Завершеним курс вакцинації вважали для тих людей, у яких з моменту отримання останньої дози вакцини - другої дози Pfizer / BioNTech, Moderna чи AstraZeneca, або єдиної необхідної дози Johnson & Johnson - минуло 14 днів. 

У відомстві зазначили, що частка щеплених пацієнтів, які все ж захворіли, останнім часом дещо зросла. Це пояснюють тим, що щеплених людей стає все більше, а також тим, що з моменту вакцинації перших пацієнтів минуло вже чимало часу. 

"Починаючи з липня, в середньому 75% нових хворих  - це люди, які не були щеплені", - зазначив керівник відомства Ладислав Душек. Більшість серед нових коронахворих - молодь та люди середнього віку.

За його словами, дані свідчать про те, що вакцина захищає від серйозного перебігу хвороби. 

"Починаючи з липня, лише у 7,7% людей старшого віку, які були щеплені і захворіли, спостерігався важкий перебіг хвороби. Якщо ж взяти загальну кількість вакцинованих, які захворіли, то це - менше 2,2%", - зазначив Душек. 

За липень у Чехії померли 14 коронахворих. З них 10 не були вакциновані. 

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Чехія Коронавірус
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