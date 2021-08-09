В Чехии рассказали о показателях заражения среди людей, полностью привитых от Covid-19

Из более 5 миллионов жителей Чехии, которые завершили курс прививки от коронавируса, в итоге заразились около 4500.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом сообщили в Институте информации и статистики в здравоохранении (ÚZIS).

Завершенным курс вакцинации считали для тех людей, у которых с момента получения последней дозы вакцины - второй дозы Pfizer / BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или единой необходимой дозы Johnson & Johnson - прошло 14 дней.

В ведомстве отметили, что доля заболевших привитых пациентов в последнее время несколько возросла. Это объясняют тем, что привитых людей становится все больше, а также тем, что с момента вакцинации первых пациентов прошло уже много времени.

"Начиная с июля, в среднем 75% новых больных - это люди, которые не были привиты", - отметил руководитель ведомства Ладислав Душек. Большинство из новых больных коронавирусом - молодежь и люди среднего возраста.

По его словам, данные свидетельствуют о том, что вакцина защищает от серьезного течения болезни.

"Начиная с июля, только у 7,7% людей старшего возраста, которые были привиты и заболели, наблюдалось тяжелое течение болезни. Если же взять общее количество вакцинированных, которые заболели, то это - менее 2,2%", - отметил Душек.

За июль в Чехии умерли 14 пациентов с коронавирусом. Из них 10 не были вакцинированы.