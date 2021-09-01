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Укр / Рус

В Австрии украинская семья попала в ДТП, погибли двое детей

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Среда, 1 сентября 2021, 08:46

В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Автомобиль с итальянским номерным знаком, в котором ехала семья из Украины с двумя детьми, сломался около 5:15 утра во вторник на трассе в направлении городе Медлинг, а затем остановился на третьей полосе.

 

За ними ехал автомобиль, за рулем которого ехал 40-летний австриец. Он не смог вовремя затормозить и врезался в стоящую машину на полном ходу.

 

В результате аварии 6-летний мальчик, находившийся на заднем сиденье, погиб на месте. Его 2-летнего брата госпитализировали вертолетом в больницу, где он скончался через несколько часов.

Родители мальчиков получили травмы и были доставлены в больницу города Баден. Австриец, который врезался в авто украинской семьи, получил легкие травмы.

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