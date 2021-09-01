Поезда, университеты и прочее: Италия расширила требования ковид-сертификата

С 1 сентября в Италии ковид-сертификат становится обязательным для доступа еще к ряду услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Ковид-сертификат будет удостоверять прививки от коронавируса, или наличие свежего негативного теста (до 48 часов), или перенесенной болезни (в течение последних полугода). Привитые люди смогут воспользоваться своим сертификатом уже с 15-го дня после первой дозы, а после завершения курса вакцинации сертификат будет действительным 9 месяцев (рассматривают возможность продления до 12 месяцев).

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Сертификат становится обязательным на внутренних авиарейсах, в поездах дальнего следования, межрегиональных автобусах и паромах, для посещения занятий в университетах и для всех работников учебных заведений. Если за пять дней с начала действия правил кто-то из них не позаботится о получении сертификата, с ними приостановят контракт.

От школьников, независимо от возраста, сертификат не потребуют.

В транспорте продолжает оставаться обязательной маска, а заполненность салона должен составлять не более 80% (кроме некоторых исключений). Если в поезде обнаружат пассажира с поддельным сертификатом, или человек откажется показывать его, такого пассажира высадят на ближайшей остановке.

В то же время в муниципальном общественном транспорте и региональных поездах сертификат не потребуют.

Новые требования не распространяются на детей до 12 лет, которым еще нельзя вакцинироваться, а также людей, имеющих подтвержденные противопоказания для вакцинации.

До этого времени, с 6 августа, ковид-сертификат требовали для допуска в рестораны, бассейны, спортзалы и на стадионы.