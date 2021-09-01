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У Польщі посилили вимоги до велосипедистів та самокатників

Середа, 1 вересня 2021, 12:33

У Польщі почали діяти суворіші правила для велосипедистів, користувачів самокатів, моноколіс та подібного електротранспорту. Зокрема, їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Dziennik.

Нові правила передбачають, що у разі виїзду на тротуар або в пішохідну зону велосипеди та дрібний електротранспорт зобов’язані рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості руху пішоходів, та надавати їм пріоритет. 

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Відтак поліція може виписати штраф, якщо велосипедист або самокатник будуть їхати по тротуару на значній швидкості і не поступатися дорогою пішоходам - до 500 злотих. 

На велодоріжках їздити на самокатах та іншому електротранспорті буде дозволено не швидше 20 км/год. Якщо на потрібній вулиці велодоріжки не передбачено, і для автомобілів встановлено обмеження швидкості 30 км/год - можна їхати скраю першої смуги. Якщо дозволена швидкість для авто більша, можна їхати по тротуару - але на швидкості пішохода (близько 6 км/год) та давати їм пріоритет.

За використання телефону під час руху можна отримати штраф у 200 польських злотих, за перевезення на самокаті іншої людини, тварини або недозволеного вантажу - 100 злотих. Також заборонено буксувати за собою людину на скейтборді чи роликах. 

За перескакування дороги по "зебрі", не спішуючись з самоката чи велосипеда, загрожує штраф 100 злотих. 

За керування велосипедом, самокатом тощо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння штраф становитиме від 300 до 500 злотих. 

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Польща ЄвроЖиття
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