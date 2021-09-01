В Польше ужесточили требования к велосипедистам и самокатчикам

В Польше начали действовать жесткие правила для велосипедистов, пользователей самокатов, моноколес и подобного электротранспорта. В частности, их смогут штрафовать за превышение скорости и угрозы для пешеходов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Dziennik.

Новые правила предусматривают, что в случае выезда на тротуар или в пешеходную зону велосипеды и мелкий электротранспорт обязаны двигаться со скоростью, близкой к скорости движения пешеходов, и предоставлять им приоритет.

Поэтому полиция может выписать штраф, если велосипедист или самокатчик будет ехать по тротуару на значительной скорости и не уступать дорогу пешеходам - до 500 злотых.

На велодорожках ездить на самокатах и ​​другом электротранспорте будет разрешено не быстрее 20 км/ч. Если на нужной улице велодорожки не предусмотрено, и для автомобилей установлено ограничение скорости 30 км/ч - можно ехать краю первой полосы. Если разрешенная скорость для авто больше, можно ехать по тротуару - но на скорости пешехода (около 6 км/ч) и давать им приоритет.

При использовании телефона во время движения можно получить штраф в 200 злотых, за перевозку на самокате другого человека, животного или недозволенного груза - 100 злотых.

За перескакивание дороги по "зебре", не спешиваясь с самоката или велосипеда, грозит штраф 100 злотых.

За управление велосипедом, самокатом и т.д. в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штраф составит от 300 до 500 злотых.